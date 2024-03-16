السعودية تقدم 80 طنا من المواد الإغاثية للشعب الأوكراني

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم "السبت" الطائرة الإغاثية السعودية الـ 14 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن حمولة الطائرة تشتمل على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

يذكر أن السعودية سبق أن أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، تشتمل على مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، كما تشتمل على تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

20 قتيلًا فى إحدى أعنف الهجمات الروسية على أوديسا الأوكرانية

قتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من سبعين آخرين، في إحدى أعنف الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، التي استُهدفت مرتين في الأيام الأخيرة.

وندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي- حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، الجمعة- بما اعتبره "هجومًا مشينًا" استخدم فيه صاروخان، سقط أحدهما فيما كان المسعفون والأطباء يصلون إلى مكان الهجوم.

من جانبها، أفادت أجهزة الإسعاف بأن الهجوم خلّف عشرين قتيلًا، فيما أشار النائب العام الأوكراني أندريه كوستين عبر "فيسبوك" إلى سقوط 73 جريحًا.

وكان حاكم منطقة أوديسا أوليج كيبر كشف، في وقت سابق، عبر (تليجرام)، عن أن "مواطنين وعاملًا طبيًا ومسعفًا" هم في عداد القتلى، وأفادت النيابة العامة عن إصابة ثمانية عناصر على الأقل من جهاز الطوارئ.