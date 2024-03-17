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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهتي الزمالك وفيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يستضيف الفريق الاول بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر مساء يوم 31 مارس الجاري لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كاس الكونفدراليه الافريقيه على ان ياتي لقاء الاياب بين الفريقين مساء يوم السابع من شهر ابريل المقبل.

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ومن المقرر اذاعة المواجهتين عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الافريقيه على صعيدي الاندية والمنتخبات.

على صعيد آخر انتاب مسؤولو قطاع الناشئين بنادي الزمالك حالة من الغضب بسبب صفقة المهاجم محمد سامح الذي تم قيده في صفوف فريق الشباب مواليد 2003 بعد ضمه على سبيل الإعارة من وادي دجلة.

وتمسك حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بإتمام التعاقد مع محمد سامح قبل لحظات من غلق باب القيد الشتوي.

وفوجئ مسؤولو قطاع الناشئين بنادي الزمالك بأن مستوى اللاعب لا يرتقي للعب في القلعة البيضاء سواء فنيا أو حتى على المستوى البدني.

وقال مصدر مطلع إن حسين السيد حرص على إنهاء إجراءات التعاقد معه بشكل مفاجئ دون استشارة أي مدير فني داخل القطاع ويتردد أنه صديق مقرب لنجله.

وزاد استياء مسؤولي الزمالك أن الصفقة كلفت النادي 3 ملايين جنيه رغم ضعف قدرات اللاعب.

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