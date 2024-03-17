فرمان كولر يحسم عودة بدر بانون إلى الأهلي

استقر مسؤولو النادي الأهلي على استطلاع رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشأن عودة اللاعب المغربي بدر بانون مدافع قطر القطري في الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد بصفقة جديدة على الأقل في ظل رغبة محمد عبد المنعم في الاحتراف الأوروبي بنهاية الموسم الحالي بعد تلقيه اهتمامات من أندية نانت الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني وريال بيتيس الإسباني وبورتو البرتغالي.

ويتطلع مسؤولو القلعة الحمراء لتأمين خط الدفاع بصفقة مميزة لتعويض الرحيل المنتظر لمحمد عبد المنعم خاصة أن الفريق الأحمر يعاني كثرة الإصابات في هذا المركز.

وتم طرح فكرة عودة بانون للاستفادة من خبراته بجانب نجاح تجربته من قبل مع الفريق الأحمر ولكن تم الاستقرار على حسم المفاوضات مع اللاعب المغربي بناء على رؤية كولر وقراره النهائي.