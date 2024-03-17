أبناء الجالية المصرية بميلانو يشاركون بحفل إفطار شهر رمضان المبارك بايطاليا

شارك لفيف من أبناء الجالية المصرية في ايطاليا، والاسرة المصرية بمدينة ميلانو في حفل افطار بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، حيث أقام حفل الإفطار المهندس علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج.

و قد اشاد المشاركون بإفطار الاسرة المصرية بميلانو بالجهود التي قامت بها مصر مؤخرا من القضاء على السوق الموازي للدولار و إرساء دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي و استقطاب مستثمرين عرب وأجانب للدخول في السوق المصري مثل مشروع رأس الحكمة و غيرها .

وقال المهندس علاء زياد أن حزب حماة الوطن بتوجيهات من رئيس الحزب والأمين العام ينظم العديد من الفعاليات طوال شهر رمضان الكريم في ايطاليا مثل الندوات الثقافية و الترفيهية و اللقاءات والفعاليات التي تهدف الى توفير بيئة من الدفء و التلاحم بين المصريين في الخارج .

وقام المهندس علاء زياد خلال الحفل، بتكريم ابناء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرية هناك لجهودهم في الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة و نتيجة للشكل والتنظيم الرائعين للعملية الانتخابية بالخارج التي عبرت بحق عن طياع وسلوك وعادات المصريين المتميزة وجاء التكريم أيضا نتيجة لجهودهم في العمل العام وخدمة المصريين في ايطاليا .

