كوزمين كونترا يفتح النار على حكم مباراة الهلال وضمك

فتح كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك النار على حكم مباراة الفريق أمام الهلال اليوم والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف في الدوري السعودي.

وقال كونترا مدرب ضمك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " الهلال صرف مبالغ كبيرة على فريقه، وهو لا يحتاج لمساعدة الحكام ".

وأضاف: " ضمك تعرض للظلم وأستحق أكثر مما آلت إليه النتيجة، كفاية جلب حكام يقتلون المباريات، ومباراة اليوم خزي تحكيمي أبطاله الحكام المكسيكيين ".

لجنة الانضباط تتجه لمعاقبة كونترا :

وتتجه لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة للنظر في حديث مدرب ضمك كوزمين كونترا وإساءته لطاقم تحكيم مباراة الهلال وضمك وبالتالي معاقبته على حديثه الإعلامي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

الهلال يهزم ضمك بثنائية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على ضمك بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 79، ثم تعادل ضمك بهدف في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب دوماغوج أنتوليتش، قبل ان يخطف الهلال هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بقدم ميشايل.

بهذا الانتصار يعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز السادس في الدوري السعودي ولديه 34 نقطة.