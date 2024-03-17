هلال خيسوس يواصل كتابة المجد بالفوز على ضمك

يواصل فريق الهلال السعودي كتابة المجد بالفوز الذي حققه على ضمك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة آرينا، بختام منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ونجح فريق الهلال في الوصول إلى الفوز رقم 29 على التوالي بدون أي هزيمة أو تعادل، ليسطر رقمًا تاريخيًا ويصبح أول نادي في تاريخ كرة القدم يحقق هذا العدد من الانتصارات المتتالية.

ويقدم فريق الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس نتائج تاريخية على مستوى بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين، حيث يقترب بقوة من تحقيق الثلاثية هذا الموسم.

الهلال يهزم ضمك بثنائية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على ضمك بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 79، ثم تعادل ضمك بهدف في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب دوماغوج أنتوليتش، قبل ان يخطف الهلال هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بقدم ميشايل.

بهذا الانتصار يعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز السادس في الدوري السعودي ولديه 34 نقطة.