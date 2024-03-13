خيسوس يتحدث عن مستقبله مع الهلال عقب التأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

تحدث المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن مستقبله مع الزعيم، وذلك في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اتحاد جدة.



وتمكن الهلال من الفوز علي اتحاد جدة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل الزعيم الي نصف النهائي ويضرب موعدا مع فريق العين الإماراتي.

وقال خيسوس بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: " نحن لم ننتصر فقط بالنتائج بل قدمنا أداء وأهداف رائعة، نملك لاعبين ومجموعة داخل الفريق على مستوى عالي ، أيضا التجارب وعقلية اللاعبين ساعدتنا بهذه الاستمرارية".

وأكمل: "لدي عقد مع الهلال حتى مايو ولدي تأكيدات بأن المستقبل سيكون هناك أشياء كبيرة ، الآن لدينا أهداف ولدينا نصف نهائي ومن ثم تحقيق بطولة آسيا، أيضا في الدوري لدينا مهمة حسم اللقب، وعند تحقيق الإنجازات كثير من الأمور ستكون أسهل وتركيزنا الكامل حاليا على الإنجازات".

وتابع خيسوس: " لدي لاعبين رائعين بعيدا عن المستوى الفني، الجميع فريق واحد والهدف واحد اسم نادي الهلال ، والنتائج أتت بفضل قوة المجموعة، انتصرنا على منافس قوي ويملك لاعبين مميزين واستطعنا التفوق عليهم".