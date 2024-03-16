الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يهزم ضمك بثنائية في الدوري السعودي

سالم الدوسري لاعب
سالم الدوسري لاعب الهلال

حقق فريق الهلال الفوز على ضمك بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف ولم تهتز الشباك.

txt

الهلال وضمك.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

txt

طارق حامد يقود تشكيل ضمك أمام الهلال فى الدوري السعودي

سجل سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 79، ثم تعادل ضمك بهدف في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب دوماغوج أنتوليتش، قبل ان يخطف الهلال هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بقدم ميشايل.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي -  ياسر الشهراني.

الوسط: نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري.

الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - ميشائيل ديلجادو. 

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز السادس في الدوري السعودي  ولديه 34 نقطة.

الجريدة الورقية