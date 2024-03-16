الهلال يهزم ضمك بثنائية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على ضمك بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف ولم تهتز الشباك.

سجل سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 79، ثم تعادل ضمك بهدف في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب دوماغوج أنتوليتش، قبل ان يخطف الهلال هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بقدم ميشايل.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

الوسط: نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري.

الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - ميشائيل ديلجادو.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز السادس في الدوري السعودي ولديه 34 نقطة.