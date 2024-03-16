ماذا يحدث للجسم عند شُرب التمر بالحليب في رمضان؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

التمر بالحليب من أشهر المشروبات الرمضانية على مائدة الإفطار، فإلى جانب مذاقه اللذيذ إلا أنه يحتوي على عدد من العناصر والفيتامينات والمعادن الهامة للصحة والجسم.

فوائد التمر بالحليب





ووفقًا لما ذكره موقع bateel ، يعزز مشروب التمر بالحليب مستويات الحديد في الجسم وبالتالي، لذا فإن تناوله يعالج فقر الدم والأنيميا، حيث يحتوي التمر على قيمة غذائية عالية لغناه بالبروتين والمعادن والسكر الطبيعي الذي يعزز من التركيز.

في الوقت نفسه، فإن خلطه بالحليب يرفع نسب الكالسيوم في الجسم، ما يعزز صحة العضلات والعظام، وبالتالي يواجه الشعور بالتعب والارهاق وآلام العضلات الذي قد يشعر به البعض بعد فترة طويلة من الصيام.

ويعتبر مشروب التمر بالحليب من أهم المشروبات المغذية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتعالج مشكله الخمول الزائد والكسل، لذا يوصي الأطباء بتناوله على معدة فارغة قبل تناول طعام الإفطار، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويعزز الشعور بالشبع.