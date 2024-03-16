روائع الخط العربى

(رَبِّ أَوْزِعْنِى أن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ) (النمل: 19)

هنا اختار الخطاط والفنان، ثروت عمارة، كتابة الآية الكريمة السابقة بخط الثلث كما استخدم الخط كإطار للعمل الفنى بدلا من الزخارف، وهذا الأسلوب يعطى قيمة للعمل الفنى ويبرز جمال الخط العربى، حيث استطاع الفنان تحقيق معادلة التوازن بين الكتلة والفراغ، وهو نفس الأسلوب المتبع فى المدرسة المصرية فى الخط العربى، حيث قام بكتابة الآية داخل مستطيل وكأنها وحدة واحدة متجانسة، حيث تتداخل الحروف مع بعضها مكونة كتلة وميزان واحد بما يحقق العنصر الجمالى للوحة باحترافية عالية.