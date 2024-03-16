الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

الكشف عن أعراض جديدة تنذر بموجود مشكلة صحية في الكلى

بوابة الوفد الإلكترونية

قد تحذر الكثير من العلامات عند ظهورها مبكرا بانخفاض حاد في وظائف الكلى وبدأها في عدم قدرتها على أداء مهامها الأساسية، وأبرزها تغير رائحة البول أو لونه أو قوامه أو طريقة التبول نفسها.

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أعراض أمراض الكلى 

ووفقًا لما نشره موقع freseniusemedicalcare ، لابد من الانتباه إلى هذه الأعراض عند ظهورها، وكذلك الانتفاخ أو التورم الذي يصيب الأطراف مثل الساق او الاصابع او القدم او الأيدي، لأنه قد يعني أن الكليتين لا يستطيعان تصريف السوائل أو السموم الزائدة في الجسم.

وفيما يلي نستعرض أبرز العلامات التي تكشف عن وجود مشاكل في الكلى حسبما أفاد من الأطباء..

معاناة الشخص من أيه زيادات في البول مثل الدماء او التبول على شكل رغوات أو فقاعات أو أيه لزوجة في البول.

انتفاخات الوجه حول العينين.

تغير نسب الفسفور وفيتامين د والكالسيوم في الجسم، دلالة على وجود مشكلات في وظائف الكلى.

الأوجاع الشديدة التي قد تصيب الجسم خاصه في منطقه الظهر.

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