أسباب غياب طلاب المدارس في شهر رمضان

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن أسباب زيادة غياب الطلاب عن المدارس في شهر رمضان.

وأوضح الخبير التربوي أن الكثير من الطلاب يلجأون بدعم وتشجيع من أسرهم إلى الغياب عن المدرسة في شهر رمضان بشكل خاص رغم عدم انتهاء المدارس من تدريس المقررات المختلفة.

ونوه الخبير التربوي إلى أن الكثير من الطلاب يعتمدون على المدرسة في التعلم والتحصيل ولا يأخذون دروسا خصوصية.

أسباب غياب الطلاب عن المدارس

وفسّر الخبير التربوي ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس في رمضان، بأنها ترجع لعدة أسباب، وهي: