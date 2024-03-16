الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أسباب غياب طلاب المدارس في شهر رمضان

تامر شوقي الخبير
تامر شوقي الخبير التربوي

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن أسباب زيادة غياب الطلاب عن المدارس في شهر رمضان. 

التعليم تحسم الجدل حول تخفيف المناهج الدراسية 2024

آخر كلام| موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأوضح الخبير التربوي أن الكثير من الطلاب يلجأون بدعم وتشجيع من أسرهم إلى الغياب عن المدرسة في شهر رمضان بشكل خاص رغم عدم انتهاء المدارس من تدريس المقررات المختلفة. 

ونوه الخبير التربوي إلى أن الكثير من الطلاب يعتمدون على المدرسة في التعلم والتحصيل ولا يأخذون دروسا خصوصية. 

أسباب غياب الطلاب عن المدارس

وفسّر الخبير التربوي ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس في رمضان، بأنها ترجع لعدة أسباب، وهي:

  1. النظر إلى شهر رمضان المبارك باعتباره شهرا للراحة والكسل. 
  2. الاعتقاد أن الغياب سيوفر لأبنائهم مزيدا من الوقت للمذاكرة والمراجعة في شهر رمضان. 
  3. التأثر بآراء الطلاب الزملاء في المدرسة بأن الغياب أفضل من الذهاب إلى المدرسة في رمضان. 
  4. عدم تشدد بعض المدارس في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد بعض الطلاب المتغيبين مما يشجع غيرهم على الغياب. 
  5. سهر بعض الطلاب إلى الفجر في رمضان سواء لمشاهدة التلفزيون أو حتى للاستذكار مما يضعف من قدرتهم على الاستيقاظ مبكرا والذهاب إلى المدرسة. 
  6. تقليل وقت الحصص في رمضان ينقل انطباع إلى الطلاب وأولياء الأمور بأن الطلاب لن يستفيدوا بشكل جيد من المدرسة في ضوء تقليل وقت الحصص. 
  7. تحديد بعض المعلمين الخصوصين مواعيد الدروس في الصباح في نفس وقت المدرسة خلال شهر رمضان. 
  8. سفر بعض أولياء الأمور بأولادهم إلى أهاليهم بالمحافظات المختلفة عدة أيام لتناول الإفطار مع أسرهم وبالتالي تغييب أولادهم في تلك الأيام. 
  9. طلب بعض المعلمين بشكل غير صريح من الطلاب عدم الذهاب إلى المدرسة خلال شهر رمضان. 
     

مواد متعلقة

5 أصدقاء "توكسيك" في مرحلة الثانوية العامة

التعليم تحسم الجدل حول تخفيف المناهج الدراسية 2024

حسم موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

19 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية

مواصلة مقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الأقصر

استقبال 24.5 مليون مريض في المستشفيات الجامعية خلال عام

جامعة القاهرة ضمن أفضل 10% من جامعات العالم بتصنيف سيماجو 2024

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

الجريدة الورقية