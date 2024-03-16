أسباب غياب طلاب المدارس في شهر رمضان
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن أسباب زيادة غياب الطلاب عن المدارس في شهر رمضان.
وأوضح الخبير التربوي أن الكثير من الطلاب يلجأون بدعم وتشجيع من أسرهم إلى الغياب عن المدرسة في شهر رمضان بشكل خاص رغم عدم انتهاء المدارس من تدريس المقررات المختلفة.
ونوه الخبير التربوي إلى أن الكثير من الطلاب يعتمدون على المدرسة في التعلم والتحصيل ولا يأخذون دروسا خصوصية.
أسباب غياب الطلاب عن المدارس
وفسّر الخبير التربوي ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس في رمضان، بأنها ترجع لعدة أسباب، وهي:
- النظر إلى شهر رمضان المبارك باعتباره شهرا للراحة والكسل.
- الاعتقاد أن الغياب سيوفر لأبنائهم مزيدا من الوقت للمذاكرة والمراجعة في شهر رمضان.
- التأثر بآراء الطلاب الزملاء في المدرسة بأن الغياب أفضل من الذهاب إلى المدرسة في رمضان.
- عدم تشدد بعض المدارس في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد بعض الطلاب المتغيبين مما يشجع غيرهم على الغياب.
- سهر بعض الطلاب إلى الفجر في رمضان سواء لمشاهدة التلفزيون أو حتى للاستذكار مما يضعف من قدرتهم على الاستيقاظ مبكرا والذهاب إلى المدرسة.
- تقليل وقت الحصص في رمضان ينقل انطباع إلى الطلاب وأولياء الأمور بأن الطلاب لن يستفيدوا بشكل جيد من المدرسة في ضوء تقليل وقت الحصص.
- تحديد بعض المعلمين الخصوصين مواعيد الدروس في الصباح في نفس وقت المدرسة خلال شهر رمضان.
- سفر بعض أولياء الأمور بأولادهم إلى أهاليهم بالمحافظات المختلفة عدة أيام لتناول الإفطار مع أسرهم وبالتالي تغييب أولادهم في تلك الأيام.
- طلب بعض المعلمين بشكل غير صريح من الطلاب عدم الذهاب إلى المدرسة خلال شهر رمضان.