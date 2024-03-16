السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خالد يوسف يرد على محمود حميدة بعد وصفه بأنه ليس مخرجا (فيديو)

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

رد المخرج خالد يوسف على تصريحات الفنان محمود حميدة بإنه سياسي أكثر من كونه مخرجا، قائلا: “هو عنده واقعة عالقة في ذهنه ودائما يحكي عنها وهي إني كنت في محطة مصر بصور ومأجرين عربية قطار واحدة نازل منها ناس”.

txt

خالد يوسف عن استخدام العامية فى مسلسل الحشاشين:" لم يتحدث الناس الفصحى فى أى عصر

txt

نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور خالد يوسف وتامر أمين

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حبر سري"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت: "كان المفروض ده مشهد في فيلم دكان شحاتة، والناس نازلة بتجري وأنا قولت "كات" لأن ماعملوش الحركة صح وطلبت انهم يطلعوا القطر تاني".

وتابع: "بقية القطارات مش تبعنا وفيها جمهور تاني وسمعوا صوتي فرجعوا تاني القطار، ومحمود حميدة كان في القطار وهو نازل شاف الموقف ده، وشايف إن الناس العادية سمعوا كلامه ورجعوا، فقاله أنت تنفع سياسي أكتر من أي حاجة تانية". 

الفن وجهات نظر

وعقب يوسف أن الفن وجهات نظر وليس فيه صحيح وخطأ، مضيفا: "مفيش حاجة اسمها إن أنت قولت الرأي ده يبقى أنت غلط أو أنت صح، وقد يكون مش شايفني مخرج يبقى حقه بس أكيد ماكنش اشتغل معايا"، متمنيا العمل مع الفنان محمود حميدة مرة أخرى، مؤكدا أنه كان سيشارك في مسلسل "سره الباتع" لولا االخلافات مع الإنتاج وليس معه.

مواد متعلقة

شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة بعد سؤال قاس (فيديو)

شيرين رضا: لست نادمة على تصريحات الأذان وأحلام فاضية (فيديو)

شيرين رضا عن طلاقها من عمرو دياب بسبب رائحته: مكنتش بطيقها أثناء الحمل

شيرين رضا تكشف تفاصيل انفصالها عن عمرو دياب (فيديو)

مدير الإغاثة بغزة: المساعدات غير كافية والعالم يشاهد الإبادة دون رد فعل

أستاذ تفسير: الموظف الذي يترك العمل ليصلي السنة آثم (فيديو)

ملفات مهمة تنتظر الرئيس الجديد لحكومة فلسطين (فيديو)

أحمد عمر هاشم: الحكمة من الصيام الوصول إلى تقوى الله (فيديو)
الجريدة الورقية