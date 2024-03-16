خالد يوسف يرد على محمود حميدة بعد وصفه بأنه ليس مخرجا (فيديو)

رد المخرج خالد يوسف على تصريحات الفنان محمود حميدة بإنه سياسي أكثر من كونه مخرجا، قائلا: “هو عنده واقعة عالقة في ذهنه ودائما يحكي عنها وهي إني كنت في محطة مصر بصور ومأجرين عربية قطار واحدة نازل منها ناس”.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حبر سري"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت: "كان المفروض ده مشهد في فيلم دكان شحاتة، والناس نازلة بتجري وأنا قولت "كات" لأن ماعملوش الحركة صح وطلبت انهم يطلعوا القطر تاني".

وتابع: "بقية القطارات مش تبعنا وفيها جمهور تاني وسمعوا صوتي فرجعوا تاني القطار، ومحمود حميدة كان في القطار وهو نازل شاف الموقف ده، وشايف إن الناس العادية سمعوا كلامه ورجعوا، فقاله أنت تنفع سياسي أكتر من أي حاجة تانية".

الفن وجهات نظر

وعقب يوسف أن الفن وجهات نظر وليس فيه صحيح وخطأ، مضيفا: "مفيش حاجة اسمها إن أنت قولت الرأي ده يبقى أنت غلط أو أنت صح، وقد يكون مش شايفني مخرج يبقى حقه بس أكيد ماكنش اشتغل معايا"، متمنيا العمل مع الفنان محمود حميدة مرة أخرى، مؤكدا أنه كان سيشارك في مسلسل "سره الباتع" لولا االخلافات مع الإنتاج وليس معه.