نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

عزز ريال مدريد صدارته في جدول ترتيب الدوري الإسباني ورفع رصيده إلى 72 نقطة خلال 29 مباراة.

تلقى ريال مدريد هدية ثمينة من خيتافي بعدما انتصر على منافسه الأول جيرونا بهدف نظيف ليوسع المجال للملكي أكثر ويقربه من تحقيق لقب الدوري الإسباني.

توقف رصيد جيرونا عند 62 نقطة ليصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى عشر نقاط، خلفهم برشلونة ثالثا بفارق نقطة حيث يملك 61 نقطة، الذي يخوض مباراته من نفس الجولة غدا الأحد أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع ب55 نقطة.

فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بعد انتصاره على قادش بهدفين نظيفين، بينما فاز ريال مايوركا على غرناطة بهدف نظيف.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وسقوط جيرونا

