حملات تموينية على المحال التجارية والمخابز بسيدى سالم

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى وإدارة البيئة، برئاسة أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت، 3 محاضر صحة، و3 محاضر بيئة و4 محاضر اشغالات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف المحافظ الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

وتأتى هذه الحملات التموينية فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة العالية، وتمثل هذه المخالفات تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين، مما يستدعى تكثيف الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويشجع المواطنين على الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية يلحظونها حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.