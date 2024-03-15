خالد يوسف عن استخدام العامية فى مسلسل الحشاشين:" لم يتحدث الناس الفصحى فى أى عصر

بعد الانتقادات التى طالت “مسلسل الحشاشين” بسبب استخدام اللهجة المصرية العامية وليس العربية الفصحى، دافع المخرج “خالد يوسف” عن سبب استخدام صُناع العمل لذلك.

خالد يوسف يدافع عن الحشاشين:

نشر المخرج “خالد يوسف” بوست عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عن رأيه لاستخدام اللهجة العامية فى “مسلسل الحشاشين”،قائلاً:"إلى الذين يلومون صناع مسلسل الحشاشين على لهجته العامية.. هقول حاجة قد تكون مفاجأة للكثير منكم، لم يحدث فى أى عصر أن تحدث الناس باللغة العربية الفصحى، حتى فى عصر النبوة لم يتكلموا العربية الفصحى، حتى الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام نفسه لم يكن يتكلمها فى حديثه العام، وكان سكان شبه الجزيرة العربية يشتركون فى لهجة عامية خاصة بهم".

أضاف المخرج “خالد يوسف”:"لكن كان لكل بطن من بطون العرب بعض المصطلحات الخاصة بهم مثل الحادث الآن من اختلاف بين لهجة الصعيد ولهجة أهل الدلتا، أو الاختلاف الحادث بين لهجات البلاد العربية، وحتى القرن العشرين كان الأعم الأغلب من الناس يعتقدون أن فى عصر النبوة والعصور التى تلته كان الناس يتحدثون العربية، حتى عثر على ديوان شعر عامى لابن قزمان القرطبى (إصابة الأغراض فى ذكر الأعراض) يرجع تاريخه للقرن الثانى عشر فى الأندلس، واكتشفوا أن الأندلسيين كانوا لا يتحدثون العربية الفصحى ولهم لهجتهم العامية الخاصة بهم، وقد دقق هذا البحث الدكتور جلال أمين، وانتهى بحثه أن حال الأمم العربية مثل حالها اليوم فى كل زمان كل بلد يستخدم عاميته الخاصة، وما أن يهرع إلى الورقة والقلم يكتب الفصحى.

أنهى المخرج “خالد يوسف”حديثه:"بالتالى العامية التى كان يتحدثون بها فى عصر حسن الصباح لا يعرفها أحد، ولو صنع مخرج أمريكانى فيلم عن عصره سيجعل شخوص فيلمه تتحدث الإنجليزية، ولو صنعها مخرج فرنسى لجعلهم يتحدثون الفرنسية، لأنه باختصار اللغة المستخدمة أحد أدوات المخرج، وله أن يستخدم اللغة أو اللهجة التى يراها مناسبه لعمله".

موعد مسلسل الحشاشين:

يبدأ عرض" مسلسل الحشاشين" على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

وعلى منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.