شيرين رضا: لست نادمة على تصريحات الأذان وأحلام فاضية (فيديو)

علقت الفنانة شيرين رضا، على الجدل الذي أثارته بتصريحاتها حول الأذان، قائلة: "في هذه الواقعة، كنت أسير في شارع صغير بالدقي، ومرة واحدة سمعته واتخضيت لأن الميكروفون كان عالي جدا".

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناتي "المحور"، و"النهار": "ساعتها قلت إيه ده؟! حرام الناس اللي ساكنين فوق وحد يكون عيان وأطفال موجودين وأطفال نايمين، المفروض نستنى ونفرح بصوت المؤذنين".

وتابعت شيرين رضا: “لست نادمة على تصريحاتي، وكان حديثي موجها للمؤذن وليس الأذان”.

وردت على هجوم الفنانة أحلام: "بالنسبة إلى الفنانة التي قالت إنها تريد أن تنتف شيرين رضا، فمن الواضح أنها فاضية معندهاش حاجة تعملها، وبعدين هي تعرفني منين؟! أنتِ مالك خليكِ في حالك".

حادث شيرين رضا في أمريكا

وعن حادث اصطدام رجل عندما كانت بأمريكا وهروبها ردت: "إيه الكلام الفاضي ده؟! عمري ما خبطت حد بالعربية، عملت حادث وخبطت عربيتين بس".

وتابعت شيرين رضا: "هناك في أمريكا لما بيصدقوا يعملوا مشاكل، صدمت سيارتين بعدما اصطدمت سيارة بسيارتي، هذه الصدمة جعلت سيارتي تلف في الطريق السريع وفي هذه الأثناء صدمت سيارتين وكانت السيدتين اللتين صدمتهما جيدين معي في التعامل لكني بعدها فوجئت بأنهما رفعا دعاوى قضائية، كانوا بيتلككوا، وبعدها جيت على مصر".