السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شيرين رضا: لست نادمة على تصريحات الأذان وأحلام فاضية (فيديو)

شيرين رضا
شيرين رضا

علقت الفنانة شيرين رضا، على الجدل الذي أثارته بتصريحاتها حول الأذان، قائلة: "في هذه الواقعة، كنت أسير في شارع صغير بالدقي، ومرة واحدة سمعته واتخضيت لأن الميكروفون كان عالي جدا". 

txt

بعد إثارتها للجدل.. شيرين رضا تكشف تفاصيل تصريحات الأذان

txt

شيرين رضا عن طلاقها من عمرو دياب بسبب رائحته: مكنتش بطيقها أثناء الحمل

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناتي "المحور"، و"النهار": "ساعتها قلت إيه ده؟! حرام الناس اللي ساكنين فوق وحد يكون عيان وأطفال موجودين وأطفال نايمين، المفروض نستنى ونفرح بصوت المؤذنين". 

وتابعت شيرين رضا: “لست نادمة على تصريحاتي، وكان حديثي موجها للمؤذن وليس الأذان”.

وردت على هجوم الفنانة أحلام: "بالنسبة إلى الفنانة التي قالت إنها تريد أن تنتف شيرين رضا، فمن الواضح أنها فاضية معندهاش حاجة تعملها، وبعدين هي تعرفني منين؟! أنتِ مالك خليكِ في حالك".

حادث شيرين رضا في أمريكا

وعن حادث اصطدام رجل عندما كانت بأمريكا وهروبها ردت: "إيه الكلام الفاضي ده؟! عمري ما خبطت حد بالعربية، عملت حادث وخبطت عربيتين بس". 

وتابعت شيرين رضا: "هناك في أمريكا لما بيصدقوا يعملوا مشاكل، صدمت سيارتين بعدما اصطدمت سيارة بسيارتي، هذه الصدمة جعلت سيارتي تلف في الطريق السريع وفي هذه الأثناء صدمت سيارتين وكانت السيدتين اللتين صدمتهما جيدين معي في التعامل لكني بعدها فوجئت بأنهما رفعا دعاوى قضائية، كانوا بيتلككوا، وبعدها جيت على مصر".

مواد متعلقة

شيرين رضا عن طلاقها من عمرو دياب بسبب رائحته: مكنتش بطيقها أثناء الحمل

شيرين رضا تكشف تفاصيل انفصالها عن عمرو دياب (فيديو)

مدير الإغاثة بغزة: المساعدات غير كافية والعالم يشاهد الإبادة دون رد فعل

أستاذ تفسير: الموظف الذي يترك العمل ليصلي السنة آثم (فيديو)

ملفات مهمة تنتظر الرئيس الجديد لحكومة فلسطين (فيديو)

أحمد عمر هاشم: الحكمة من الصيام الوصول إلى تقوى الله (فيديو)

ناقد فني: مسلسل الحشاشين أضخم عمل فني ويقدم شكلا جديدا للدراما (فيديو)

الأرصاد: كتل هوائية من البحر المتوسط تؤثر على البلاد (فيديو)
الجريدة الورقية