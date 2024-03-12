روشتة تربوية لإلمام المناهج قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، روشتة لطلاب الثانوية العامة لإلمام جميع المناهج الدراسية في وقت قصير.

وأوضح الخبير التربوي أن تلك الروشتة يطبقها طالب الثانوية العامة عندما لم يتبق سوى فترة قصيرة على الامتحانات ويشعر بأن المواد تراكمت عليك وأن الوقت غير كافي.

روشتة لطلاب الثانوية العامة 2024

أولا: تحديد الأهمية النسبية لكل مادة دراسية في الثانوية العامة 2024 وفقا لحجمها ومستوى صعوبتها.

ثانيا: تقسيم الوقت المتبقي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 على المواد وفقا للوزن النسبي لكل مادة فقد تأخذ بعض المواد وقتا أكثر من غيرها.

ثالثا: التحكم في المشتتات والملهيات وإعطاء وقتا أكبر للمذاكرة قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

رابعا: وضع جدول مكتوب لطالب الثانوية العامة وتحديد فيه أوقات المذاكرة ومقدار ما يجب مذاكرته في كل يوم، والالتزام بهذا الجدول بجدية.

خامسا: مكافأة النفس كلما أنجزت شيئا مهما أو انتهيت من مذاكرة مادة بشكل كامل.

امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، يوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات الامتحان في مادة الديناميكا.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تراعى امتحانات الثانوية العامة 2024 المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية عند وضع الأسئلة.

وتجرى امتحانات الثانوية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، مثل العام الماضي، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بكل مادة أثناء انعقاد اللجان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.

وتختار أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة ولكن يتم مراجعتها من قبل لجنة متخصصة لضمان تطبيق المواصفات المحددة، وضمان عدم تكرار الاسئلة أو تشابه الإجابات.

