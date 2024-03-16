المركز الثقافي بطنطا يحتفل بذكرى أنشاء الجامع الأزهر

يشهد المركز الثقافي لمدينة طنطا غدا الأحد الموافق السابع من رمضان المبارك،غدا؛ احتفالية بمرور 1084 عاما على انشاء الجامع الأزهر، صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء، وبحضور كافة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والمحلية.

حيث ينظم الأزهر الشريف غدًا الأحد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، بإشراف فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية وفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام منطقة وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى.



يذكر أن المركز الثقافي بمدينة طنطا يشهد فعاليات ثقافية مختلفة طوال الشهر المبارك ويشارك فيها مجموعة كبير ة من العلماء والمثقفين .

