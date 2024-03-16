شيرين رضا عن طلاقها من عمرو دياب بسبب رائحته: مكنتش بطيقها أثناء الحمل

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها هي من طلبت الطلاق من عمرو دياب، موضحة أنّ علاقتها بزوجته زينة عاشور جيدة حتى الآن.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناتي "المحور"، و"النهار"، اليوم السبت: "مزعلتش إنها تزوجت من عمرو دياب، هي عملت حاجة غلط؟! متجوزتهوش وأنا متجوزاه".

وعن طلاقها من عمرو دياب بسبب رائحته أوضحت: "كل الستات وهي حامل مش بتحب ريحة أي حاجة، وكنت بقوله متحطش بيرفيوم في الغرفة، لأن كل حاجة كانت بتخليني أرجع، وبالتالي مكنتش بطيق ريحة البيرفيوم بتاعته مش ريحته هو".

مواصفات فتى أحلام شيرين رضا

وكشفت مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "لازم يستحملني، وأنا شخص مزاجي وأحب شغلي جدا، وعليه أن يتحمل ذلك".

وأضافت: "أول ما طلعت في التمثيل كنت كفتة، ودلوقتي بقيت مركزة وبحب اللي بعمله، لكن أول ما بدأت مكنتش عارفة أنا بعمل ايه وتوقفت عن التمثيل فترة طويلة عشان كان لازم يبقى عندها أم".

وتابعت: "انفصلت أنا وعمرو دياب وهذا ليس بذنبها، ويجب أن يكون لديها شخص من أهلها موجود معها، كانت أمي موجودة وكان لديها مربيتين، ولكن كل ذلك لا يمنع من وجود الأم، شغلنا بياخد الواحد ويروح بيه بالساعات والأيام والشهور، فكان لازم أوقف".