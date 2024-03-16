«إنهانس» للاستثمارات تسعى لتجهيز 6 شركات لقيدها بالبورصة بعد الحصول على رخصة الأنشطة

50 مليون جنيه رأس المال







تنتهى شركة إنهانس القابضة للاستثمارات المالية من الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة للحصول على رخص مزاولة الأنشطة الرئيسية المحددة لممارسة أنشطة بنوك الاستثمار، والتى تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم خدماتها بسوق الأوراق المالية.

قال أحمد عقرب، العضو المنتدب للشركة، إن المؤسسة المالية الجارى إنهاء إجراءات تأسيسها عبارة عن بنك استثمارى تابع للصندوق السيادى الليبى، وتترقب الشركة الحصول على الرخص المعنية بذلك من الجهات الرقابية.

وأضاف «عقرب» أن من ضمن الأنشطة التى تسعى الشركة الحصول عليها نشاط رخصة الترويج والتغطية لبنك الاستثمار والرعاية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن رأس مال شركة «إنهانس» المصدر يبلغ 50 مليون جنيه، والمرخص به نحو 500 مليون جنيه.

كما أشار إلى أن الشركة تسعى بعد الحصول على الرخص اللازمة إلى التفاوض مع 6 شركات فى عدد من القطاعات المختلفة تمهيدا لتجهيزها وهيكلتها، وذلك لقيدها وطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسى.

الصندوق السيادى الليبى يملك بنك الاستثمار عن طريق شركة ليبيا للاستثمار التابعة له والمالكة نحو 76% بطريقة مباشرة ببنك الاستثمار و24% بطريقة غير مباشرة.