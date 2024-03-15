شيرين رضا: عمرو دياب جري ورايا علشان يتجوزني

كشفت الفنانة شيرين رضا، كواليس زواجها من المطرب عمرو دياب.

وقالت “ رضا” خلال تصريحاتها ببرنامج “ العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، اليوم الجمعة، إنّها كانت صغيرة في السن عندما التقت زوجها السابق الفنان عمرو دياب، نافية أن يكون اللقاء الأول بينهما حدث في حفل زفاف.

وأضافت: "لم أحاول لفت نظره، لأننا نعرف بعض جيدا، فقد كان يعرفني جيدا وصافحني، وبالنسبة لمين شد التاني، هو اللي جري ورايا".

وواصلت رضا : "عمرو دياب كان واضحا وصريحا ودخل عليّ قالي أنا عاوز أقابل باباكِ وأتجوزِك".

شيرين رضا تكشف سبب انفصالها عن عمرو دياب

وخلال الحلقة تحدثت رضا عن سبب انفصالها عن المطرب عمرو دياب، قائلة: "تزوجنا 3 سنوات، ولكن الانفصال حدث بعد أن أصبحت الحياة بيننا مستحيلة".

وتابعت إنها انفصلت عن الفنان عمرو دياب لأنها لم تكن قادرة على الاستمرار في الحياة معه.

وأشارت إلى "مبقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كده، والكلام ده حصل من زمان أوي، ومش بحب أشيل من حد".

وأوضحت رضا إلى أنهما كانا كثيري الشجار، لذلك انفصلا حتى لا يخسران بعضهما كصديقين، معقبة : "وقت الانفصال كنا بنتخانق والحياة بيننا مكنتش لذيذة وأفضل ننفصل ونبقى أصدقاء على إننا نكمل حياة والمشكلات تكبير بيننا وبعد كده منقدرش حتى نبص في وش بعض".