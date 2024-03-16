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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بنتيجة 4/2، ضمن منافسات الجولة ال 29 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية في الليجا


جاء فوز الريال على أوساسونا وسط سيطرة كبيرة من جانب لاعبي الملكي على مجريات المباراة.
ويستمر ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث يحتل المركز الأول برصيد 72 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وبرشلونة في المركز الثالث ب 61 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد رابعًا ب 55 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني 

ترتيب الدوري الإسباني 


 

ترتيب الدوري الإسباني 

ومن المقرر أن يلتقي أتلتيكو مدريد بنظيره برشلونة، في المواجهة التي تنطلق في تمام العاشرة من مساء الغد، والتي يستضيفها ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

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