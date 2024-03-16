ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا

حقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بنتيجة 4/2، ضمن منافسات الجولة ال 29 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



جاء فوز الريال على أوساسونا وسط سيطرة كبيرة من جانب لاعبي الملكي على مجريات المباراة.

ويستمر ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث يحتل المركز الأول برصيد 72 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وبرشلونة في المركز الثالث ب 61 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد رابعًا ب 55 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني





ترتيب الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي أتلتيكو مدريد بنظيره برشلونة، في المواجهة التي تنطلق في تمام العاشرة من مساء الغد، والتي يستضيفها ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.