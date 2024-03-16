السبت 16 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

تقدم بوابة الوفد، بثا مباشرا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، اليوم السبت، في سابع ليالي شهر رمضان المبارك.

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الطلاب الوافدون: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر لفتة طيبة تشعرنا أننا في أوطاننا

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الحلقة السادسة.. شيخ الأزهر يكشف أسرار اسم الله "اللطيف"

وفد آلاف المصلين اليوم في الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم إلى رحاب الجامع الأزهر في الليلة السادسة من ليالي شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد ملؤوا ساحات الجامع، وجاءوا من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم وقارات العالم، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

صلاة التراويح في الأزهر

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي ينظمه الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع 20 ركعة يوميًّا، يؤديها 12 قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح».

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