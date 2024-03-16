سر إلهي|النقاد يشيدون بالعمل بعد حلقاته الأولى.. روجينا بارعة ورؤوف متطور

حفاوة كبيرة وإشادات نقدية واسعة، نالها مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، مع بدء عرض أولى حلقاته وذلك بعد تحقيق المسلسل مشاهدات مرتفعة، وتصدره تريندات العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كتطبيق إكس «توتير سابقا»، وكذلك كان الأكثر بحثا عبر موقع فيسبوك، إلي جانب أشادت العديد من النقاد بالعمل.

روجينا

وحققت الحلقات الخمس الحلقات الأولى من المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت روجينا التريند أكثر من مرة وسط إشادات واسعة بأدائها في أحداث المسلسل وكون الشخصية مختلفة تمامًا عن ما قدمته من قبل طلية مشوارها الفني، مرجعين الفضل في هذا للمخرج رؤوف عبد العزيز التي تتعاون معه روجينا للسنة الثالثة على التوالي، وحققا معًا نجاح كبير في الثلاث تجارب.

وكان الناقد الفني والكاتب الصحفي عبد الله غلوش أول من أشادوا بالعمل، حيث أكد أن سر إلهي عمل جيد بداية من تتر المسلسل قائلًا أنه من التترات المميزة في سباق رمضان مؤكدا أن أكبر عدد ماستر سين في مسلسل واحد من أول رمضان، يذهب وبجدارة لمسلسل سر إلهي.

روجينا ورؤوف عبد العزيز

وأضاف غلوش خلال صفحته على فيسبوك: «تقريبا مفيش حلقة بتمر من غير 3 او 4 مشاهد مهمة ومؤثرة في الأحداث، ولغاية النهاردة مفيش مشهد فيهم بيجيلي من روجينا اللي بتقدم واحد من أفضل وأجمل أدوارها، ويا رب المسلسل يفضل مكمل بنفس المستوى للنهاية».

كما أشادت الناقدة ناهد صلاح بكل عناصر العمل الفنية، بداية من النجمة روجينا، والمؤلف أمين جمال، والمخرج رؤوف عبد العزيز، قائلة: «إن جميع عناصر العمل ساهمت بشكل في خلق شعبية كبيرة لدى المسلسل في الشارع المصري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاهم والكيمياء التي جعلت رؤوف وروجينا يكرران التعاون للعام الثالث على التوالي وظهر هذا الأمر بشكل كبير على الشاشة».

روجينا

وأوضحت ناهد في تصريحات صحفية، أن روجينا شخصية مجتهدة تحاول أن تصنع لنفسها مشروعها الخاص وتضع فيه من روحها وأسلوبها، وذلك مع وجود مخرج متجدد ومتطور يعيي أدواته بشكل كبير رؤوف عبد العزيز.

روجينا

وأكدت أنها ترى رؤوف عبد العزيز أنه من المخرجين الطموحين والدائمين على التجدد وعدم التكرار فيما يقدمه ويسعى دائما لتقديم موضوعات متجددة مصرية خالصة، فهو يسعى للبحث عن المضمون والهدف، وليس السطحية واللهث وراء التريند بموضوعات تافهة.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.