أطعمة تسبب الصداع النصفي في رمضان وتضر الدماغ.. طبيبة أعصاب تحذر

أكدت طبيبة أعصاب روسية أن هناك بعض الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي في رمضان عند تناولها، نظرًا لتأثيرها السلبي على الدماغ والجهاز العصبي.

أطعمة تسبب الصداع النصفي

وفقًا لما ذكره موقع "إزفيستيا"، حذت الطبيبة من تناول عددًا من الأطعمة التي تهيج الجهاز العصبي، وتسبب الصداع النصفي لإحتوائها على مادة التيرامين، مثل لحم الخنزير المقدد، والنقانق، وبعض أنواع اللحوم المصنعة، بالإضافة إلى بعض أنواع الجبن، واللحوم والأسماك المدخنة، وبعض أنواع المكسرات والبقوليات، ومخلل الملفوف، والنبيذ.

أطعمة تسبب الصداع النصفي في رمضان

وتشير الطبيبة إلى أن التيرامين هو مركب كيميائي طبيعي يتشكل من تحلل الحمض الأميني تيروسين، والذي يسبب تضيق الأوعية الدموية في الدماغ ما يتسبب في الشعور بنوبات الصداع النصفي.

في الوقت نفسه، أوضحت الطبيبة إن الصداع قد يحدث بسبب تناول المنتجات التي تحتوي على الكافيين، لذا أوصت بضرورة تجنب تناول المشروبات الكحولية والحمضيات والفواكه الاستوائية، وكذلك الابتعاد عن مسببات التوتر، وتوخي الشعور بالجوع لفترات طويلة لأنه قد يسبب نوبات الصداع النصفي أيضًا في بعض الأحيان.