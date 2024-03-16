أذان المغرب.. موعد إفطار اليوم السادس من رمضان بالإمارات

ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار سادس أيام الشهر الفضيل، ويبحث الكثيرين عبر محركات البحث عن موعد أذان المغرب والإفطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يبلغ عدد ساعات الصيام بها حوالي 13 ساعة و 56 دقيقة.

وتنشر "الوفد" موعد أذان المغرب والإفطار بالإمارات العربية المتحدة.

موعد أذان المغرب في الإمارات العربية المتحدة:- 6:34 مساءً بتوقيت الإمارات.

بداية شهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان المبارك، بالإمارات العربية المتحدة، التي انعقدت في دائرة القضاء أبوظبي، أن يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 أول أيام شهر رمضان المعظم.