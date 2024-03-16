السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

13 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية بجميع الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بـ مديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 13747 مخالفة مرورية متنوعة.

 

 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت : «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (13747) مخالفة مرورية متنوعة»:

 

- (7461) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

 

- (628) مخالفة سير دون تراخيص.

 

 

- (47) مخالفة دراجة نارية.

 

 

- (324) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

 

- (20) مخالفة موقف عشوائي.

 

 

- (4) مخالفات شروط التراخيص.

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