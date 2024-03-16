أمسية دينية وندوة تثقيفية احتفالا بالعاشر من رمضان في شبين القناطر

شهد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وفضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود ، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية احتفالية مركز شباب مدينة شبين القناطر بذكري انتصارات العاشر من رمضان والتى أقيمت مساء اليوم الجمعة 15 مارس، ضمن فعاليات أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال شهر رمضان الكريم، جاء ذلك بحضور نادية منصور مدير إدارة التضامن الاجتماعى بشبين القناطر ، شيرين بركات مقرر المجلس القومى للمرأة بشبين القناطر ،شاكر محمد سليمان مدير إدارة شباب شبين القناطر ، أحمد الفقى رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة شبين القناطر ، الدكتور محمد عبدالله الخضراوى ، على الطنانى المدير التنفيذي للمركز .

وخلال كلمته وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، الشكر لمجلس إدارة مركز شباب مدينة شبين القناطر على تنظيم الاحتفالية ، وتوجه بالشكر والتهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، مشيرا إلى الدور الكبير الذى تقدمه مراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتى تهدف إلى تعظيم الدور المجتمعى والتثقيف والتنويرى وتكثيف البرامج والأنشطة المقدمة للنشئ والشباب بمراكز الشباب بجميع انحاء الجمهورية .

وأضاف الصبروط ، أن احتفالية ذكري انتصارات العاشر من رمضان تأتى ضمن برنامج أنشطة متكاملة تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال الخطة الموحدة لمراكز الشباب للاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية ، والتى يتم تنفيذها بحميع مراكز شباب القليوبية بهدف تعزيز وغرس القيم الدينية والوطنية لدى النشئ والشباب والتطرق للدروس والقيم المستفادة من الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية مما يساهم فى تحقيق رؤية الدولة فى تعزيز وتنمية الوعى لدى الشباب .

وفى ذات السياق تناول فضيلة الشيخ صفوت ابو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ، موجها حديثه للشباب حول الدروس والقيم الدينية المستفادة من ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر الموافق العاشر من رمضان، مؤكدا على عقيدة وإيمان الجندى المصري فى الاستشهاد دفاعا عن وطنه وحماية أراضيه ، وأن حب الوطن فريضة وواجب على كل فرد ، مؤكدا على أن انتصارات حرب أكتوبر العاشر من رمضان ستظل نموذجا ومثلا يحتذى به لجميع الأجيال عبر التاريخ ، واختتم وكيل وزارة الأوقاف حديثه بالدور والجهد الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بهدف تعزيز ورفع الوعى للشباب ، معربا عن سعادته بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة من خلال الندوات والملتقيات التثقيفية والمبادرات المجتمعية.

تتضمنت فعاليات اللقاء البدء بالسلام الوطنى وتلاوة ايات من القران الكريم ، وكلمات ترحيبية ثم كلمة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أعقبها فقرات فنية من الانشاد الدينى والابتهالات واختتم اللقاء بكلمة فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود ، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ، جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتى ضمن فعاليات الأنشطة الرمضانية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى ،وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.