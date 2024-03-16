أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم الإسبانية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع أتلتيكو مدريد بنظيره برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ويبحث أتلتيكو مدريد عن الفوز على برشلونة، خاصة وأن المباراة ستكون في معقله ووسط جماهيره "ميتروبوليتانو".

بينما يرغب البلوجرانا بقيادة تشافي هيرنانديز، المدير الفني، في تحقيق الانتصار، بعد الموسم المتذبذب الذي شهدها الفريق.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تنطلق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تُنقل موقعة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث الليجا منذ عدة سنوات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.