علي جمعة يجيب على سؤال بشأن سبب فرض الحجاب على النساء فقط

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال طفلة، حول لماذا فرض الله الحجاب على البنات والأولاد لم يفرضه عليهم.

وقال “ جمعة” خلال تقديم برنامج “ نور الدين”، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى"، اليوم الجمعة، للطفلة :"البنات جمال فلازم يتحجبوا، ربنا خلقك جميلة وفاتنة ويا أرض اتهدى ما عليكى قدى، فربنا قالك علشان منعملش دوشة اتحجبي. فبقيتى أكثر جمالا وبهاء".

وأضاف جمعة :"الولاد عندهم حجاب برضوا بس من السرة إلى الركبة".

وواصل جمعة أن الحجاب فرض، والدليل موجود في سورة الأحزاب وربنا خاطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في سورة الأحزاب وقال قول لازواجك ونساء المؤمنين يبقى كل نساء المؤمنين، وهذا فى قول الله سبحانه وتعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ).

وأكمل أنه كمان الدليل في اجماع الامة يعنى كل الأمة فهمت كده

ويعد برنامج نور الدين، الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة من أمثلة: فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.