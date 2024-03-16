السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تحتفل بيوم المجند

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار السياسة العامة لـ وزارة الداخلية بالإهتمام بالمجندين بإعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمني.. فقد نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن إحتفالاً بمناسبة يوم المجند 2024بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية.

 

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وقد تضمن الإحتفال بعض العروض والبيانات العملية فى كافة المهام الأمنية والتى أظهرت مُجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندين وقدرتهم على إستيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية ، لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.

كما تضمن الإحتفال إستعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى ، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل ، إلى جانب إستعراض ملامح الإستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة  بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

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