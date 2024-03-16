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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التحالف الوطني: دعم 19 مليون مستفيدًا بـ 2 مليار جنيه (فيديو)

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف يضم 34 مؤسسة معنية بالخدمات والمساعدات والتنمية، مؤكدًا أنه تم الاستعداد على قدمٍ وساق لاستقبال شهر رمضان.

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النائب أيمن محسب: التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح من أهم القوى الناعمة لمصر بالخارج

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التحالف الوطني للعمل الأهلي: 20 مليون مستفيد في رمضان

وأضاف عبدالقوي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، وهدفنا رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومساعدة الدولة المصرية في الاحتواء والتصدي للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمرّ بها العالم.

 التحالف الوطني

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن هناك استعداد كامل من قبل المؤسسات والجمعيات وأمانات التحالف بالمحافظات، حيث تم دعم عدد كبير من المستفيدين وصل لأكثر من 19 مليون مواطن مصري بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار جنيه.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى أن التحالف مستمر في دعم الأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية شهر رمضان، وهذا يُعتبر جزءًا من عمل المجتمع الأهلي في دعم الأسر المصرية.

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