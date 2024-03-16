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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منظمة الصحة العالمية تناشد بعدم استهداف العاملين في مجال الصحة بأوكرانيا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

شدد تيدروس أدحانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية على أنه لا ينبغي استهداف العاملين في مجال الصحة.

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وقال جيبريسوس في تغريدة على منصة إكس إن "العاملين في مجال الصحة يخاطرون بحياتهم في أوكرانيا كل يوم لخدمة المرضى الأكثر ضعفًا وسط الأعمال العدائية.. وإن أقل ما يستحقوه هو الحماية".

وكرر جيبريسوس دعوته بإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال مكتب المنظمة في أوكرانيا أمس أن هجومين على الرعاية الصحية في أوكرانيا أسفرا عن مقتل أحد المسعفين، وإصابة عامل صحي آخر، وتدمير 6 سيارات إسعاف، وأثر على اثنين من مرافق الرعاية الصحية. 

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على أوديسا

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الداخلية الأوكرانية اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الذي نفذته روسيا أمس الجمعة ضد مدينة أوديسا إلى 21 قتيلًا.

وذكر المكتب الصحفي في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن أحد موظفي خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية كان قد أُصيب في الهجوم الصاروخي الروسي على أوديسا، توفى في المستشفى صباح اليوم متأثرًا بجروحه.

 

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو: "اليوم، توفي موظف آخر في خدمة الطوارئ الحكومية، وهو ضحية أخرى للهجوم الروسي أمس على أوديسا، في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة، وبذلك يرتفع عدد قتلى الهجوم على أوديسا إلى 21 شخصا".

وأضاف كليمينكو أن "أكثر من 70 شخصا أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة.

 

 

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