جوميز سيد قراره فى الزمالك ويرفض مطالب لبيب

بعد جلسه طارئه مع البرتغالى

أسفرت الجلسه التى عقدها حسين لبيب رئيس نادى الزمالك مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم عن تجديد رئيس النادي الثقة في الجهاز الفني واللاعبين وطالب المدير الفني بسرعة تصحيح وضع الفريق في بطولة الدوري لأن الجمهور لن يتقبل أي خسارة أخرى .. وطالبه بالحصول على الكونفدرالية هذا الموسم.

ورفض المدير الفني جوميز حدوث أيه تغييرات في الجهاز المعاون سواء بالإضافة أو الاستبعاد وقدم الشكر لمجلس الإدارة على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية وأكد على أن الدوري مازال في الملعب رغم الخسارة الأخيرة من الجونة .

وتم التأكيد على المدير الفني بأن مجلس الإدارة لا يتعامل مع الأمور بشكل انفعالي أو بالقطعة سواء مع الفوز أو الخسارة.

وتم الاستقرار على خطة الفترة المقبلة قبل مباراتي الكونفدرالية أمام فيوتشر مع الموافقة على إقامة معسكر مغلق للفريق في أي مكان في حالة طلب المدير الفني ذلك.

وقدم المدير الفني تقرير عن أسباب الخسارة الأخيرة من الجونة في بطولة الدوري .

ووعد بالحصول على لقب الكونفدرالية هذا الموسم.