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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤولة أممية تنتقد إجراء موسكو الانتخابات في مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية

الانتخابات الروسية
الانتخابات الروسية

 

انتقدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، الانتخابات الروسية الجارية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

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لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 36%

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تفاصيل الانتخابات الروسية التي لا تشغل اهتمام العالم (فيديو)

وقالت ديكارلو، وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن نية روسيا إجراء انتخابات رئاسية خلال الأيام الجارية في مناطق أوكرانيا الخاضعة لسيطرتها أمر غير مقبول.

وتابعت أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على قوة الاحتلال - في هذه الحالة روسيا - أن تحترم قوانين أوكرانيا في الأراضي المحتلة.

وفي إشارة إلى أن يوم 16 مارس يصادف مرور عقد من الزمان منذ محاولة روسيا ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من خلال "ما يسمى بالاستفتاء"، قالت إن حرب موسكو واسعة النطاق على أوكرانيا عام 2022 شهدت المزيد من محاولات الضم في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وسلطت الضوء على قرارات الجمعية العامة التي تدين هذه الأعمال غير القانونية، وأشارت إلى تقارير بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا حول "ما يسمى بالاستفتاءات" والانتخابات المحلية التي أجريت في "بيئة قسرية".

وخلصت بالقول: "إن أي ضم لأراضي دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستخدام القوة أو استخدامها يعد انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذا هو ما حاول الاتحاد الروسي القيام به في أوكرانيا، مما يسبب معاناة ودمارًا لا يوصفان".

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