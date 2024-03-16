السبت 16 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل الانتخابات الروسية التي لا تشغل اهتمام العالم (فيديو)

بوتين
بوتين

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل مجريات الانتخابات الرئاسية الروسية، موضحا أنه تأتي من ضمن الأحداث التي باتت منسية في العالم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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الانتخابات الرئاسية الروسية.. ناخبون يشعلون النيران في صناديق الاقتراع (فيديو)

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 27 صراعا ونزاعا في العالم خلال الوقت الحالي ولا أحد ينظر لها.

 الانتخابات الروسية

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات الروسية محسومة للرئيس الحالي فلاديمير بوتين وربما لم يترشح أمامه أحد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي لا تتناول وسائل إعلام هذه الانتخابات.

 بوتين نجح في ضم 4 مناطق محررة من أوكرانيا

وأضاف أن بوتين نجح في ضم 4 مناطق محررة من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، لافتا إلى أن القوى الغربية غير مهتمة بالتدخل في الانتخابات الروسية كما فعلت موسكو مع الانتخابات الأمريكية.

وأوضح أن هناك شرائح في روسيا لديها تحفظات على إدارة الحرب وتدخل المؤسسة العسكرية الروسية في الحياة السياسية، في ظل معاناة الاقتصاد من أزمات حقيقية بسبب العقوبات.
 

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