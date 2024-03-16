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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 36%

لجنة الانتخابات الروسية
لجنة الانتخابات الروسية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت صباح اليوم السبت 36.5%.

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وذكرت اللجنة - في بيان اليوم: "أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 36.5% وذلك حتى الساعة 8:40 من اليوم الثاني للتصويت".

ودعت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إيلا بامفيلوفا، المواطنين الروس إلى تخصيص الوقت من أجل التصويت في الانتخابات شخصياً أو عن بعد.

وقالت بامفيلوفا بهذا الشأن:" إن رجالنا في المنطقة العسكرية بأوكرانيا يخاطرون بحياتهم للدفاع عن حرية واستقلال روسيا ويتعين على المواطنين توفير الوقت اللازم من أجل التصويت شخصياً أو عن بعد لأن خيارنا هو روسيا قوية ومستقلة".

يشار إلى أنه تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدار 3 أيام (15 ــ 16 - 17 مارس) في ظل توتر شديد في المناطق الروسية الحدودية مع أوكرانيا، التي تشهد هجمات مسلحة يوميا.

ويشارك في هذه الانتخابات أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل) وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان( ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد) ونيكولاي خاريتونوف (عن الحزب الشيوعي الروسي). ويتجاوز عدد الناخبين في روسيا 112 مليون نسمة، ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

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