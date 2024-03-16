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السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الداخلية الصومالي يؤكد سعي بلاده للقضاء على الإرهابيين

وزير الداخلية الصومالي
وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي

أكد وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي أن حكومة بلاده تبذل جهودا حثيثة في سبيل تحرير البلاد من فلول الإرهابيين وتعزيز الاستقرار وتعافي البلاد، بالإضافة إلى الأنشطة الفيدرالية وتعزيز الحكم المحلي من أجل اختيار الشعب لممثليهم.

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الجيش البريطاني يعلن عن هجوم قراصنة قبالة الصومال

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قراصنة يختطفون سفينة شحن قبالة سواحل الصومال

جاء ذلك خلال لقاء فقي، اليوم السبت، بنائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال رايزيدون زينينجا، حيث تم استعراض عملية تحرير البلاد من الإرهابيين وأنشطة الاستقرار والفيدرالية والانتخابات.

ومن جهته، أشاد رايزيدون زينينجا بالإنجازات المتتالية التي حققتها الحكومة الفيدرالية الصومالية خلال العامين الماضيين، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الصومال في مجال إعادة البناء والتنمية.

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