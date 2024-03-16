وزير الداخلية الصومالي يؤكد سعي بلاده للقضاء على الإرهابيين

أكد وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي أن حكومة بلاده تبذل جهودا حثيثة في سبيل تحرير البلاد من فلول الإرهابيين وتعزيز الاستقرار وتعافي البلاد، بالإضافة إلى الأنشطة الفيدرالية وتعزيز الحكم المحلي من أجل اختيار الشعب لممثليهم.

جاء ذلك خلال لقاء فقي، اليوم السبت، بنائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال رايزيدون زينينجا، حيث تم استعراض عملية تحرير البلاد من الإرهابيين وأنشطة الاستقرار والفيدرالية والانتخابات.

ومن جهته، أشاد رايزيدون زينينجا بالإنجازات المتتالية التي حققتها الحكومة الفيدرالية الصومالية خلال العامين الماضيين، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الصومال في مجال إعادة البناء والتنمية.