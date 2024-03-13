الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قراصنة يختطفون سفينة شحن قبالة سواحل الصومال

الصومال
الصومال

صعد قراصنة صوماليون، مشتبه بهم على متن سفينة شحن في المحيط الهندي على بعد حوالي 600 ميل بحري (1000 كيلومتر) قبالة سواحل البلاد.

وقالت شركة للأمن البحري إن 20 مسلحا هاجموا السفينة التي كانت متجهة من موزمبيق إلى الإمارات.

وأكدت وكالة مراقبة بحرية بريطانية الحادث لكنها لم تحدد ما إذا كان القراصنة الصوماليون متورطين.

ووقع نحو 20 عملية اختطاف أو محاولة اختطاف في خليج عدن والحوض الصومالي منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

كما وقعت هجمات في نفس المنطقة من قبل المتمردين الحوثيين.

أعلنت البحرية الهندية تحرير سفينة صيد إيرانية استولى عليها قراصنة قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

فيما كشف متحدث باسم البحرية الهندية :عن أنه  "تم الاستجابة لنداء استغاثة من سفينة تحمل اسم "إيمان" وترفع العلم الإيراني من قبل سفينة "أي إن إس سوميترا" الحربية التابعة للبحرية الهندية، وتم إرسال السفينة الهندية على الفور لتأمين عملية إطلاق سراح السفينة الإيرانية المختطفة وطاقمها" .. وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وأضاف المتحدث "أن السفينة الحربية الهندية، توصلت إلى تحرير السفينة وجميع أفراد طاقمها".

جدير بالذكر أن القراصنة الصوماليين يشنون هجمات تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط، بهدف السيطرة عليها مع طواقمها والمطالبة لاحقا بفدية مالية لقاء الإفراج عنها.

وبلغت الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون ذروتها في العام 2011، حينما شنوا هجمات تبعد مسافة تصل إلى 3655 كيلومترا من الساحل الصومالي في المحيط الهندي، قبل أن تتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

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