مشهد من فيلم سينمائي.. القصة الكاملة لحريق استوديو الأهرام: النار أضاءت السماء|صور

وكأنه مشهد من فيلم سينمائي اعتاد عليه سكان شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، كطبيعة الحال في استوديو الأهرام الذي تجري فيه عدة مشاهد سينمائية لكن في تلك المرة كان المشهد حقيقيا ومأساويا، حيث شب حريق هائل فجر اليوم في استوديو الأهرام، مما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل وحولها إلى رماد، وامتدت النيران إلى عدة عقارات مجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء إلى إخماد النيران والسيطرة عليها.



وكشفت التحقيقات أن النيران التهمت لوكيشن تصوير مسلسل المعلم الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان ويعرض على الفضائيات خلال شهر رمضان، وتبين أن طاقم التصوير لم يصب بأي مكروه، وأن هناك عدة حالات اختناق ناتجة عن الحريق ولم تحدث أي وفيات.



بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى غرفة إدارة النجدة بالجيزة بنشوب حريق هائل داخل أستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في العمرانية، وارتفاع ألسنة اللهب والدخان حتى وصلت إلى مسافات مرتفعة مما أصاب السكان والمارة بحالة من الذعر ووصفوا المشهد بأنه من مشاهد يوم القيامة بسبب شدة النيران، وهرول الجيران إلى الشارع خوفا من منظر النيران المشتعلة التي ارتفعت حتى أضاءت السماء.





على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومحاولة إخمادها، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لكن بسبب شدة النيران وانتشارها التي وصلت لـ6 عقارات مجاورة مما اضطر الأجهزة الأمنية إلى فصل الغاز والكهرباء عن تلك العقارات وإخلائها من السكان حرصا على حياتهم.



وعززت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء و السلالم الهيدروليكية وخزانات المياه حتى وصلت إلى 20 سيارة، ونجح رجال الإطفاء في مجابهة النيران والسيطرة عليها بعد مرور ما يقرب من 5 ساعات متواصلة حيث تم استخدام أكثر من 400 طن مياه.



وانتقل اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى موقع حريق استوديو الأهرام لمتابعة عمليات الإخماد والتبريد والوقوف على الخسائر، وتبين من المعاينة المبدئية نشوب الحريق في لوكيشن تصوير أحد الأعمال الدرامية المعروضة بماراثون رمضان دون وجود طاقم العمل وقتها، وتفاقم الوضع بسبب المحتويات الخشبية مما زاد من صعوبة مهمة رجال الإطفاء.

حريق استوديو الاهرام





ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، ومعرفة سبب اشتعال النيران، وتم الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، والعاملين بالأستوديو، بالإضافة إلى سكان العقارات المجاورة لموقع الحريق، والتي امتدت لها النيران.



وأفادت مصادر طبية بأن الحريق لم ينتج عنه أي حالات وفيات، وأن 14 شخصًا أصيبوا فى الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بمستشفيات الهرم وأم المصريين، وشملت الإصابات 3 أمناء شرطة بالحماية المدنية و11 مواطنًا من السكان المنطقة، وتنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وكسور وجروح وحرق نتيجة الحريق.

حريق استوديو الاهرام





وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية لإجراء تحقيقات موسعة في الحريق، وإجراء معاينة تصويرية لموقع الحريق لبيان أسباب اندلاعه.



وأمرت النيابة العامة بانتداب فريق من خبراء الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق.



كما أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان والعاملين بموقع الاستديو لسماع أقوالهم لكشف ملابسات الحريق، وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحريق.



وأفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام، أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان، منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، وأن النيران أتت على محتوياته بالكامل "النار جابته الأرض"، خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب والأقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة، وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات؛ نظرًا التهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.

حريق استوديو الاهرام





وتابعوا: أنه مع انتهاء يوم من تصوير مسلسل "المعلم"، والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، داخل استديو الأهرام في منطقة العمرانية، غادر جميع طاقم العمل وعلي رأسهم بطل المسلسل مصطفي شعبان، موقع التصوير بعد فترة طويلة من العمل، وبعد مرور وقت قليل على مغادرة نجوم مسلسل المعلم استديو الأهرام، نشبت النيران داخل لوكيشن التصوير وحولتها لرماد، وامتدت النيران لعدد من العقارات المجاورة.



وأضافوا أن الحريق بدأ بصوت انفجار وامتد للعقارات المجاورة، وأنهم فور مشاهدة النيران هرولوا إلى الشقق لإنقاذ قاطنيها، وأنهم احتموا بالسجاجيد والبطاطين والدخول وسط النيران لإنقاذ السكان ومساعدتهم في نقل أطفالهم إلى الشوارع قبل أن تطالهم النيران، وأشاروا "النار كانت شديدة والأبواب بتقع علينا من شدة الحريق".



وأفادت إحدى المتضررات من الحريق أن النيران التهمت محتويات شقتها بالكامل ووصفت المشهد قائلة بأنه كان عبارة عن أصوات انفجارات عالية متتابعة.

وأضافت السيدة، أنها تضررت من الحريق وتطالب بتعويض مقابل الأضرار التي لحقت بها وتفحم شقتها، وسقوط أجزاء منها.

حريق استوديو الاهرام





واختتمت، أن الأهالي سمعوا صوت انفجار حريق هز أرجاء المنقطة ووصل صداه إلى الطالبية بالكامل، وخرجوا مسرعين لمعرفة سبب الانفجار، فتفاجئوا باندلاع حريق في استديو الأهرام.



يشار إلى أنه قبيل شهر رمضان، وتحديدا في 26 فبراير الماضي، شهد موقع تصوير مسلسل “الكبير أوي 8″، للنجم أحمد مكي، نشوب حريق أيضاً أثناء تصوير بعض مشاهد العمل في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.