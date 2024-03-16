شهود عيان: استعنا بالبطاطين في إنقاذ السكان من حريق استوديو الأهرام

أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام، أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان، منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، وأن النيران أتت على محتوياته بالكامل "النار جابته الأرض"، خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب والأقمشة والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة، وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات؛ نظرًا لالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان.

وتابعوا: أنه مع انتهاء يوم من تصوير مسلسل "المعلم"، والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، داخل استديو الأهرام في منطقة العمرانية، غادر جميع طاقم العمل وعلي رأسهم بطل المسلسل مصطفي شعبان، موقع التصوير بعد فترة طويلة من العمل، وبعد مرور وقت قليل على مغادرة نجوم مسلسل المعلم استديو الأهرام، نشبت النيران داخل لوكيشن التصوير وحولتها لرماد، وامتدت النيران لعدد من العقارات المجاورة.

وأضافوا أن الحريق بدأ بصوت انفجار وامتد للعقارات المجاورة، وأنهم فور مشاهدة النيران هرولوا إلى الشقق لإنقاذ قاطنيها، وأنهم احتموا بالسجاجيد والبطاطين والدخول وسط النيران لإنقاذ السكان ومساعدتهم في نقل أطفالهم إلى الشوارع قبل أن تطالهم النيران، وأشاروا "النار كانت شديدة والأبواب بتقع علينا من شدة الحريق".

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية لتحديد خسائر العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام، ومعرفة مدى تضرر تلك العقارات نتيجة الحريق وتأثيرها على سلامتها الإنشائية مع إعداد تقرير تفصيلي بذلك، واتخاذ ما يلزم..

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية لإجراء تحقيقات موسعة في حريق استوديو الأهرام الذي شب في فجر اليوم بمنطقة العمرانية، وإجراء معاينة تصويرية لموقع الحريق لبيان أسباب اندلاعه.

وأمرت النيابة العامة بانتداب فريق من خبراء الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق.

كما أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان والعاملين بموقع الاستوديو لسماع أقوالهم لكشف ملابسات الحريق، وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحريق.

وكان حريق هائل شب فجر اليوم في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل وحولها إلى رماد، وامتدت النيران إلى عدة عقارات مجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء إلى إخماد النيران والسيطرة عليها.