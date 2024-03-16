السبت 16 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حريق استوديو الأهرام ..النيران تمتد إلى أربع أبراج سكنية وهروب الأهالي للشارع

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

امتدت نيران حريق استوديو الأهرام بمنطقة الجيزة إلى أربع أبراج سكنية بجوار المكان وهروب الأهالي إلى الشارع بعد ازياد ألسنة اللهب .


 

ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق استوديو الأهرام بالجيزة، والذي نشب منذ قليل والتهمت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان .

 

حريق استوديو الأهرام بالجيزة

نشب حريق ضخم داخل استوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، طالت النيران الأبراج المحيطة، وتحاول الحماية المدينة ورجال المطافي الآن السيطرة على الحريق.

استوديو الأهرام
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حريق استوديو الأهرام .. النيران تلتهم معدات التصوير وديكورات مسلسل المعلم

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فيديو.. نشوب حريق ضخم داخل استوديو الأهرام .. "لوكيشن مسلسل المعلم"

حريق استوديو الأهرام

استوديو الأهرام هو لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، للفنان مصطفى شعبان، وحتى الآن لا توجد اي معلومات عن تواجد فنانين بداخله .

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مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

استوديو الأهرام
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