الأجهزة الأمنية تُزيل الرماد وبقايا ركام العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام

تعمل الأجهزة الأمنية بالجيزة على إزالة حطام الركام والرماد وبقايا العقارات من موقع حريق استوديو الأهرام، بعد إخماد النيران بشكل كامل، والانتهاء من أعمال التبريد.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية لتحديد خسائر العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام، ومعرفة مدى تضرر تلك العقارات نتيجة الحريق وتأثيرها على سلامتها الإنشائية مع إعداد تقرير تفصيلي بذلك، واتخاذ ما يلزم..

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية لإجراء تحقيقات موسعة في حريق استوديو الأهرام الذي شب في فجر اليوم بمنطقة العمرانية، وإجراء معاينة تصويرية لموقع الحريق لبيان أسباب اندلاعه.

وأمرت النيابة العامة بانتداب فريق من خبراء الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق.

كما أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان والعاملين بموقع الاستوديو لسماع أقوالهم لكشف ملابسات الحريق، وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحريق.

وكان حريق هائل شب فجر اليوم في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل وحولها إلى رماد، وامتدت النيران إلى عدة عقارات مجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء إلى إخماد النيران والسيطرة عليها.