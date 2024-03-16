السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

طارق النهري عن حريق استوديو الأهرام: اندلع بعد مغادرة فريق العمل كاملاً

طارق النهري
طارق النهري

طمأن الفنان طارق النهري، الجمهور بعد نشوب حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، داخل استوديو الأهرام، مؤكداً: "لا يوجد أي إصابات".

حريق استديو الأهرام

علق طارق النهري على حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، قائلاً: "الحريق التهم شقة المعلم القديمة ضمن لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، ولم يصل إلى ديكور السمك، ولا يوجد أي إصابات، واندلع الحريق بعد مغادرة فريق العمل كاملاً من "لوكيشن" بـ 15 دقيقة فقط".

حريق استديو الأهرام

حريق استديو الأهرام

نشب حريق هائل منذ قليل في استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا بالسباق الرمضاني.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

حريق استديو الأهرام
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تعليق منذر رياحنة على حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم

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