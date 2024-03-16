تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتضررة في حريق استوديو الأهرام

قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية لتحديد خسائر العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام، ومعرفة مدى تضرر تلك العقارات نتيجة الحريق وتأثيرها على سلامتها الإنشائية مع إعداد تقرير تفصيلي بذلك، واتخاذ ما يلزم.

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية لإجراء تحقيقات موسعة في حريق استوديو الأهرام الذي شب في فجر اليوم بمنطقة العمرانية، وإجراء معاينة تصويرية لموقع الحريق لبيان أسباب اندلاعه.

وأمرت النيابة العامة بانتداب فريق من خبراء الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث حيث يبدأ رجال المعمل الجنائي في عملهم عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد لموقع الحريق.

كما أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان والعاملين بموقع الاستوديو لسماع أقوالهم لكشف ملابسات الحريق، وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحريق.

وكان حريق هائل شب فجر اليوم في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل وحولها إلى رماد، وامتدت النيران إلى عدة عقارات مجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء إلى إخماد النيران والسيطرة عليها.



المعاينة تكشف سبب حريق شقة سكنية في الدقي

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة أن سبب الحريق يرجع إلى نشوب ماسا كهربائيا بجهاز التكييف.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ؛ يتضمن نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المساحة بالدقي.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية دون وقوع أي خسائر بشرية، وتم إجراء عملية التبريد.

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح



لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة أطفيح بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع ربة منزل وإصابة 11 آخرين حري نقلهم إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وتك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.