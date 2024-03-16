السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تعليق منذر رياحنة على حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم

منذر ريحانة
منذر ريحانة

حرص الفنان منذر رياحنة، على طمأنة الجمهور بعد حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، وعلى الحالة الصحية له وأبطال المسلسل، بعد اندلاع حريق داخل استوديو الأهرام، مشيراً: "قدر الله وما شاء فعل".

حريق استديو الأهرام

علق منذر رياحنة بعد نشوب حريق داخل استوديو الأهرام، قائلاً: "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، الكل بخير والحمد لله".

حريق استديو الأهرام

حريق استديو الأهرام

نشب حريق هائل منذ قليل في استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا بالسباق الرمضاني.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

حريق استديو الأهرام
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مؤلف مسلسل المعلم: "لوكيشن التصوير اتحرق بالكامل"

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