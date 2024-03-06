انفراجة بالبضائع والدولار قريبًا.. و"تصديري الصناعات الغذائية": الأسعار ستنخفض

أشاد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف بما يتماشى مع آلية السوق ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه بعد فترة من عدم الاستقرار ووقت عصيب للغاية بالنسبة لمجتمع الأعمال والصناعة وكل المصريين، استقبل الجميع القرارات بسعادة كبيرة.

وشدد برزي، على أن قرارات البنك المركزي إيجابية ومجتمع الأعمال استقبلها الجميعه بسعادة كبيرة، والقرار جاء في توقيته المناسب.

وواصل: "المفترض الفترة القادمة أن لا يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع، والمفترض أن يكون هناك انخفاض في أسعار السلع الفترة المقبلة، حيث أنه يوجد انفراجة من البنوك لتوفير الدولار والإفراج عن البضائع".