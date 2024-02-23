الخبير السياحي الدولي احمد بدوي " ابن الإسماعيلية " مشاركا في معرض الصناعات الغذائية بدبي

شارك احمد بدوي الخبير السياحي الدولي ابن محافظة الإسماعيلية في مؤتمر الصناعات الغذائية بدبي بعد ان وجهت له دولة دبي دعوة الحضور في ايطاليا لنقل خبراته في مجال الضيافة والاغذية والمشروبات في الفنادق والمنتجعات الاوربيه وقام بدوي بتدريب العاملين بفنادق ومنتجعات دبي علي الاساليب الحديثة في الضيافة والفندقة كما زار الجناح المصري

قال احمد بدوي الخبير السياحي الدولي أثناء مشاركته في معرض جلفود للصناعات الغذائية بدبي بدعوة من دولة الإمارات : أن جناح مصر في المعرض مميز في الصناعات الغذائية التي تشتهر بها مصر و يعشقها كل سياح العالم مشيرا إلي إن الاغذية والمشروبات المصرية من عوامل الجذب السياحي لمصر وخاصة في الاكلات الشعبيه المصرية .



واضاف بدوي انها شارك في معرض دبي للصناعات الغذاء للدعوة والترويج لمصر سياحيا وخاصة لشرم الشيخ الغردقة حيث تشارك معظم دول العالم في معرض الصناعات الغذائية .



واضاف بدوي إنه لابد من التدريب للعاملين بالسياحة في مصر في مجال الاغذية والمشروبات لانه من اهم عوامل الجذب السياحي للسياح العرب والروس والايطاليين بالإضافة لتنوع المنتج السياحي المصري من سياحة شاطئية وثقافية ودينية وبيئية .

وشاركت 120 شركة مصرية في مختلف القطاعات الغذائية في معرض جلفود دبي 2024 الذي يبدأ اليوم الإثنين 19 ويستمر حتى 23 فبراير الجاري



و تاتي المُشاركة المصرية بالتعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري المصري ومكتبه في دبي.

تتواجد الشركات المصرية المُشاركة فى 4 قاعات عرض رئيسية نظراً لتنوع المنتجات حيث تتواجد بقاعة الشيخ مكتوم والتى تضم شركات المجمدات زيوت الطعام، المخللات، الزيتون وزيت الزيتون، السناكس والمقرمشات والحلويات، العصائر، العسل والمربات، المكرونات، الصوصات وإضافات الأغذية ومكونات الخبز، الوجبات سريعة التحضير، صلصة الطماطم.

كما تتواجد بقاعة ٢ شركات الألبان ومنتجاتها، وقاعة زعابيل ٢ الشركات العاملة بمجال العصائر والمشروبات، وقاعة زعابيل ٦ الشركات العاملة بمجال البقوليات والحبوب.

ويُعد معرض جلفود دبى للصناعات الغذائية أهم ملتقى إستراتيجي للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية؛ حيث يشارك به أكثر من 5000 شركة عارضه من أكثر من 120 دولة من دول العالم على مساحة عرض تصل إلى 120 ألف متر مربع.

الجدير بالذكر، أن المشاركة المصرية أحد أكثر المشاركات تميزاً في جلفود ٢٠٢٤؛ حيث تعتبر مصر من أولى الدول التي شاركت في المعرض لأكثر من 20 عامًا دون انقطاع بتواجد نُخبة من أفضل الشركات المصرية المُصدرة العاملة بقطاع الصناعات الغذائية مقدمة منتجات مصرية متنوعة ومختلفة في جميع القطاعات.



ودعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري بدبي المُستوردين من مختلف الدول المُتواجدة بالمعرض لزيارة الشركات المصرية المشاركة لبحث سبل التعاون المختلفة.