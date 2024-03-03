وزير النقل..  قطاع النقل في مصر يحظى بأهمية كبيرة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، ان القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع النقل البحرى نظرا لانه يعتبر احد قاطرات التنمية كما انه يعد دعامة اساسية من دعائم الاقتصاد المصري .

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13، الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

وأضاف ان مصر حريصة علي رفع مستوى الموانئ وتزويدها بأحدث التقنيات لتسهيل ونقل السلع بحرا، وأشار الي أن شبكات النقل هى العصب الرئيسي الذى ترتكز عليه حركة التجارة والتنمية الاقتصادية.

واستعرض الوزير ما نفذته وزارة النقل من المشروعات ومنها ممرات لوجستية دولية تنموية لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأكد أن قطاع النقل في مصر يحظى بأهمية كبيرة نظرا لطول سواحلنا المطله علي البحرين الأحمر والمتوسط.

مشيرا الي أن وزراة النقل تستهدف زيادة كفاءة ذلك القطاع اقتصاديا وفنيا في إطار اهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل افتتح وزير النقل عقب الجلسة الافتتاحية المؤتمر المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات.